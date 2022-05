Trenér Trotz po nevydařené základní části NHL skončil u týmu NY Islanders

U hokejistů New York Islanders skončil trenér Barry Trotz. Vedení klubu devětapadesátiletého kouče odvolalo poté, co s týmem nepostoupil do play off NHL.

Trotz vedl Islanders od června 2018. Třikrát s nimi prošel do vyřazovacích bojů, neuspěl až v aktuální sezoně, kterou "Ostrované" kvůli stavbě nové haly zahájili sérií třinácti zápasů venku a museli se také vyrovnat s řadou absencí kvůli covidu. "Říct, že to bylo snadné rozhodnutí, by bylo absolutní podhodnocení situace. Bohužel moje práce je dělat to nejlepší pro tým. A jsem přesvědčený, že hráči potřebují nový impulz," citovala agentura AP generálního manažera klubu Loua Lamoriella. Před příchodem do New Yorku Trotz trénoval Washington, se kterým v ročníku 2017/18 získal Stanley Cup. Působil také v Nashvillu, jenž vedl v prvních 15 sezonách Predators v soutěži. Troz, který měl s Isladners ještě na rok smlouvu, je s 914 výhrami v základní části třetím nejúspěšnějším koučem NHL, lepší jsou jen Joel Quenneville (969) a Scotty Bowman (1244). S Kanadou získal zlato (2003) a stříbro (2009) na mistrovství světa.

