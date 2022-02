V minulé sezoně se Ducharme v únoru posunul z postu asistenta na pozici hlavního kouče Montrealu po odvolaném Claudeu Julienovi a pak dovedl kanadský celek nečekaně až do finále Stanley Cupu, v němž byla v poměru 4:1 na zápasy úspěšnější Tampa Bay. Canadiens se tak daleko v NHL dostali poprvé od roku 1993. V tomto ročníku to ale Montreal zatím dotáhl jen k osmi vítězstvím.

Šestačtyřicetiletý St. Louis odehrál v NHL včetně play off 1241 zápasů a nasbíral 1123 bodů (433+690). Olympijský vítěz ze Soči 2014 v zámořské lize nastupoval za Calgary, Tampu Bay, se kterou vyhrál v roce 2004 Stanley Cup, a New York Rangers. Tam ukončil v roce 2015 kariéru. O tři roky později byl St. Louis uveden do hokejové Síně slávy. S trenérskou prací dosud neměl zkušenosti, pouze v sezoně 2018/19 působil jako konzultant v Columbusu.