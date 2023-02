Třiatřicetiletý Dadonov se čtyřikrát v kariéře dostal přes hranici dvaceti nastřílených branek za sezonu. Podařilo se mu to ještě i v minulém ročníku v barvách Vegas. Jeho osobním maximem je 28 gólů ze sezon 2017/18 a 2018/19. Před příchodem ke Golden Knights hrál ještě za Ottawu a celkem má na kontě v základní části NHL 463 startů a 283 bodů za 128 branek a 155 asistencí.

Po tomto ročníku, v němž zasáhl Dadonov dosud do 50 utkání a připsal si 18 bodů (4+14), vyprší mistru světa z roku 2014 tříletá smlouva na celkem 15 milionů dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem. Zatímco Montreal patří k nejhorším týmům ligy, Stars jsou druzí v pořadí Západní konference pouhé dva body za vedoucími Golden Knights.

Pětadvacetiletý Gurjanov hrál dosud výhradně za Dallas a patřil k hlavním postavám úspěšného tažení Stars v roce 2020 až do finále Stanleyova poháru, v němž slavila nakonec Tampa Bay. Rovněž jemu končí po sezoně smlouva. V červnu podepsal roční kontrakt na 2,9 milionu dolarů a může se stát chráněným volným hráčem.

Dvanáctý hráč draftu z roku 2015 odehrál v této sezoně 43 utkání a zaznamenal dva góly a sedm přihrávek. Celkem nastřádal v základní části NHL 103 bodů (46+57) ve 257 duelech. Za 32 bitev play off přidal 17 bodů (9+8).

Sedmadvacetiletý Lafferty nastoupil v tomto ročníku do 51 zápasů a připsal si 21 bodů (10+11). Do NHL vstoupil v dresu Pittsburghu, do Chicaga ho Penguins vyměnili loni v lednu. Dohromady má na kontě v dlouhodobé fázi NHL 191 utkání a 53 bodů (21+32). Před Laffertym je ještě jedna sezona z dvouleté smlouvy, na níž se dohodl s Blackhawks loni v dubnu.