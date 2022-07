Čtyřiatřicetiletý Giroux byl v průběhu uplynulé sezony vyměněn z Philadeplhie do týmu Floridy, se kterou se chtěl pokusit vyhrát Stanleyův pohár. Panthers ovládli základní část, ve druhém kole play off ale prohráli s Tampou Bay. Giroux za Floridu odehrál včetně play off 28 zápasů, ve kterých nasbíral 31 bodů za šest branek a 25 asistencí.