Odchovanec Kadaně Kulich má za sebou vydařenou extraligovou sezonu, ve které se stabilně prosadil do kádru Karlových Varů a ve 49 zápasech nasbíral 14 bodů za devět branek a pět asistencí. Ve třech zápasech play off si připsal jednu asistenci.

Na mistrovství světa hráčů do 18 let byl Kulich klíčovým hráčem českého výběru, s devíti góly se stal nejlepším střelcem turnaje a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem šampionátu. V neděli by se měl v Brně připojit k juniorské reprezentaci chystající se na odložené srpnové MS hráčů do 20 let.