V minulém ročníku si Teplý v základní části AHL připsal v 56 zápasech devět branek a 16 asistencí. V pěti duelech play off zaznamenal dva góly a přihrávku. Celkem má v AHL na kontě v dlouhodobé soutěži 134 startů a 61 bodů (22+39). V 10 utkáních o Calder Cup dvakrát skóroval a na dvě branky přihrál.

Teplý, který si v české extralize v 16 zápasech připsal dvě asistence, po draftu odešel z Liberce do Winnipeg Ice do juniorské WHL. Účastník posledních dvou mistrovství světa dvacítek a předtím i dvou MS osmnáctek se do Česka vrátil na start sezony 2020/21 při pandemii koronaviru. Sehrál jeden zápas v extralize za Mladou Boleslav, pak se objevil v prvoligových Litoměřicích. V roce 2020 na turnaji Karjala v Helsinkách si odbyl premiéru i v reprezentaci.