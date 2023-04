Útočník Zohorna se dočkal pozvánky do prvního týmu Toronta

Český hokejový útočník Radim Zohorna se poprvé po přestupu do Toronta dočkal pozvánky do prvního týmu z celku AHL Toronto Marlies. Šestadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu už v pátek s Maple Leafs trénoval a zatím není jisté, jestli se dostane i v noci na neděli středoevropského času i do sestavy v duelu na ledě Ottawy. Nemocný je totiž Wayne Simmonds a problémy v oblasti šíje má další útočník Noel Acciari.

Dlouhé čekání na úspěch. Dočká se Toronto letos? Úryvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Maple Leafs získali Zohornu 3. března před uzávěrkou přestupů z Calgary výměnou za kanadského útočníka Drydena Hunta. Za Flames odehrál v této sezoně NHL osm zápasů a nebodoval. Nastupoval na farmě za tým Calgary Wranglers a po přesunu do Toronta také putoval do záložního týmu. V AHL v této sezoně nasbíral ve 46 zápasech 31 bodů za 11 branek a 20 asistencí. V Zohornově dvouleté smlouvě na celkem 1,5 milionu dolarů v této sezoně vstoupila v platnost jednocestná dohoda, která mu zaručuje i na farmě příjem 750 tisíc dolarů. Calgary jej získalo na začátku října, kdy jej zařadil Pittsburgh na listinu volných hráčů. V NHL má za tři sezony na kontě celkem 33 zápasů, čtyři góly a šest přihrávek. Ostatní Šest gólů v šesti zápasech a premiérový hattrick. Klapka v AHL září V nižší AHL sehrál za Wilkes-Barre/Scranton, Calgary Wranglers a Toronto Marlies 97 utkání v základní části a připsal si 63 bodů (26+37). Ve čtyřech duelech play off dvakrát skóroval a přidal tři asistence. Farma Toronta? Suverénně nejlepší. Český útočník pro pořad Příklep o podmínkách v AHLVideo : Sport.cz Zohorna, který hrál v české reprezentaci i se staršími bratry Tomášem a Hynkem, v dubnu 2020 podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Penguins roční dvoucestnou smlouvu a vydal se do NHL z extraligové Mladé Boleslavi. Předloni na začátku srpna podepsal s Pittsburghem nový dvouletý kontrakt. V extralize získal v letech 2017 a 2018 tituly s Kometou Brno. NHL PŘÍKLEP: Těžké chvíle českého útočníka. V pokoji bylo zataženo, byl jsem v depresích

Reklama