Zisk Stanley Cupu je obrovskou výzvou, když se k tomu ale přidá fakt, že kanadský tým (Montreal Canadiens) slavil s pohárem naposledy v roce 1993, motivace je o pořádný kus vyšší. „Je to třicet let, bylo by hezké, kdyby to některý z kanadských týmů vyhrál," líčí Burkert a přiznává, že jeho favoritem byl před sezonou Edmonton.

„Kostrbatý začátek sezony mě z toho vyvedl. Teď se ale Oilers vrátili na vítěznou vlnu, tým vypadá dobře, i když nějaká slabá místa má. Třeba v obraně," myslí si novinář, který před pár týdny přímo do zámoří vyrazil a viděl některé celky v akci přímo na stadionu.

Příklep s brankářskou legendou Dominikem HaškemVideo : Sport.cz

Na ledové ploše sice bojují o body hokejisté, všem je ale jasné, že před uzávěrkou přestupů bude hodně důležitá i práce šéfů klubu, kteří budou hledat posily. „Hodně lidí se inspiruje tím, co předvedl loni Joe Sakic v Coloradu. On neulovil velkou rybu, ale hráče, co přesně plnili věci, co potřeboval. Půjde o šikovné manažerské tahy, co jsou následně považovány za geniální," vypráví Burkert.

Vzpomínky na Austona Matthewse. Příspěvek z pořadu Příklep s Davidem RittichemVideo : Sport.cz

Když byla řeč o kanadských klubech, po Stanley Cupu touží dlouhá léta také v Torontu. Tým má ve svém středu výtečného útočníka Austona Matthewse. „Do vyřazovacích bojů postupují, ale trofej nevyhrávají," shrnuje fakta zkušený novinář a nabízí důvody, co brzdí Maple Leafs v play off. „Podívejte se na rozpis. Vždycky narazí na Tampu Bay nebo Boston. To jsou těžké váhy. Oni to dotáhnou třeba i do sedmého utkání. Ale pak přijde kolaps a konečná."