"Myslím, že teď máme dobré tempo, a doufám, že to bude pokračovat celý rok. Jsem si jistý, že přijdou chvíle, kdy se nám přestane dařit, my ale budeme muset najít způsob, jak to zvrátit. Takhle to v sezoně chodí," řekl Marchand, který v posledních čtyřech zápasech vstřelil osm gólů.