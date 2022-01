Zaplatili mu večeři, pak jim dal hattrick. Hertl je na roztrhání, olympiáda ale ještě nepřebolela

Dvacet gólů za 37 zápasů... Když budete takhle pokračovat, budete mít na konci základní části 44 branek. Cítíte se na to?

(Směje se). Dvacet gólů je krásných. Kdyby mi to někdo řekl, že je budu mít ještě ne v polovině sezony, nekoukal bych na něj asi s důvěrou. Ale udržet to po celých 82 zápasů je hrozně těžké. Někdy máte sérii, kdy vám to tam padá, pak ale přijde několik zápasů bez gólu. Není to jednoduché.

Při vašem víkendovém hattricku byl v brance Philadelphie váš dlouholetý spoluhráč zre San Jose Martin Jones. Co na vaše představení říkal?

My byli společně ještě s Justinem Braunem, co u nás taky hrál, večer před zápasem na večeři. Oni to platili a potom říkali: Tak my tě zveme a ty na nás takhle? (směje se). Ale tak to je, my ty body potřebujeme.

Pomohla vám získat pohodu i koronavirová pauza, která se protáhla přes Vánoce? Vy jste přece vyloženě vánoční typ.

Jsou to moje nejoblíbenější svátky. Bohužel jsem před Štědrým dnem taky chytil covid, ale nic zvláštního mi nebylo a teď budu mít aspoň tři měsíce klid. Už před tou přestávkou jsem ale v prosinci dával jeden hattrick (proti Calgary). A podařilo se mi na to plynule navázat.

Víc střílíte, víc se tlačíte k brance. Snažíte se střelbu vylepšovat i na tréninku?

Ten větší počet střel je asi zásadní. Dřív, když jsme jeli 2 na 1, tak jsem nahrával, kdežto teď spíš střílím, protože vím, že ani nemáme tolik kluků, co by ty góly dávali. Taky už vím, že není důležité dát překrásný gól, nějak to vymést, ale spíš se trefit tam, kde je zrovna místo. Podívejte se na Draisaitla, který ty hezké góly skoro nedává a vede tabulku střelců. Největší změna ale je, že góly momentálně střílím i na tréninku. Jsem na vlně, padá to tam, a to je důležitý.

Nikdy jste nebyl jednorozměrný hráč, teď ale máte těch úkolů tolik, že váš čas na ledě šplhá vysoko přes 20 minut.

S Flyers to bylo skoro 24 minut, což bude asi můj rekord v základní části. Samozřejmě v play off s prodloužením jsem odehrál i víc. Po Vánocích jsem hrál jen jednou pod 20 minut. Chodím i na buly do obranného pásma a pak střídám. Je toho hodně. Musíte najít sílu, není to jen o gólech. Pro mě je to i o přesilovkách, oslabení, obranné hře. Ale tu důvěru mám, tak se jí snažím využít.

Kdo vám z vašeho lazaretu v poslední době scházel nejvíc?

Určitě Logan Couture, ale vypadl i Bonino, takže jsme neměli centry a hrál ho i nováček Weatherby a pak kluci z farmy, co třeba nastupovali v AHL na křídle. Naštěstí karanténa už je jen pětidenní a Couture je zpátky.

Určitě by se hodil i Evander Kane, se kterým ale vedení klubu kvůli další aféře hodlá rozvázat smlouvu.

Já jen vím, že se něco stalo na farmě, ale neznám detaily. On proti tomu společně s Hráčskou asociací protestuje. Nechtěl bych se k tomu nějak víc vyjadřovat.

Za Sharks hrajete v NHL už devátou sezonu. Většina fanoušků vás má pořád zafixovaného jako bezstarostného rozesmátého kluka, ale s rolí lídra vám přibyly i vrásky. Kouč Boughner říkal, že umíte být i pěkně vzteklý. Sedí to?

Ono to není tolik vidět, ale kamarádi, co mě znají, tak vědí, že porážky vůbec nesnáším. Třeba když hrajeme Activity, tak to dokážu být pěkně vyhrocenej (směje se). Dokážu se taky naštvat v kabině a zařvat. Říct naplno, že jsme byli hrozní. Spousta mladých si ani neuvědomuje, jakou v San Jose dostali šanci. Tady byl osm let tým hvězd a nahoru se dostal každý rok tak jeden, dva hráči. Takže je potřeba podle toho i hrát.

Pořád se ale v poslepované sestavě držíte blízko postupových míst Pacifické divize. To je asi o to cennější, že řadu hráčů, co za vás teď nastupují, znají jen skuteční odborníci.

My už na začátku museli hrát asi bez sedmi hráčů a vyhrávali jsme. Když dodržujete systém, tak i s mladými kluky se dají porazit ty silné týmy.

V předchozích dvou sezonách jste špatně nesl, že už poměrně brzy jste vypadli ze hry o play off. Cítíte, že letos na to máte?

My měli špatné starty, ale teď jsme měli relativně dobrý začátek. Pak to ale začalo být nahoru, dolů. Potřebujeme nějakou vítěznou sérii. Zatím jsme hráli jen pět zápasů proti týmům z naší divize, takže nás čeká ještě spousta utkání, kde to bude, jak se říká, o čtyři body. Musíme do té doby něco nahrát, protože potom se ty ztráty hrozně těžko dohánějí.

Může vám nahrát, že omikron už se na vašem týmu docela vyřádil, zatímco další mužstva tyhle patálie asi ještě čekají?

Uvidíme. Ono to bylo na hlavu. Kluci ani neměli příznaky, nebo měli jen rýmu, což prostě v těchto měsících míváte. V NFL už testují jen hráče, kteří mají příznaky. K tomu se taky musíme dostat, jinak se z toho nevymotáme.

Už na začátku vaší poslední sezony ze současného čtyřletého kontraktu se psalo o zájmu z Bostonu, teď se mluví i o Rangers. Pohla se nějak jednání o novém kontraktu?

Náš generální manažer Doug Wilson je nemocný, je tu jen jeho asistent. Takže nic nového. Ale já to nějak nevnímám, ani jsem se o tom nebavil s agentem. Do uzávěrky přestupů je času dost a spekulovat se bude pořád. Chci vyhrávat se Sharks, to je jediné, co mě zajímá.

Už vás trochu přebolelo, že vám opět unikla olympiáda?