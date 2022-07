Osmnáctiletý Slovák byl prý v šoku, když zjistil, co pro něj Wideman udělal. Je si vědom, že toto gesto rozhodně není obvyklé. „Je to zvláštní. Není to tak rozhodně vždy, když přijdete jako mladý do NHL, že dostanete své číslo. Když jsem se to dozvěděl, řekl jsem si jen „wow" Je to další skvělá věc," pochvaloval si Slafkovský. Widemanovi hned po zprávách děkoval.