„Moc se neohlížím na to, co se nám povedlo. Zajímá mě jen to, co je před námi," prohlásil ovšem stroze trenér Brind'Amour, který se denně stará o to, aby jeho hráči moc nezpychli. „Ve druhé půlce sezony to možná doceníme víc. Ale teď to pro mě není vůbec podstatné."