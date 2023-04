Šestačtyřicetiletý Hejduk, olympijský šampion z Nagana z roku 1998 a vítěz Stanleyova poháru o tři roky později, hrál v NHL výhradně za Colorado a v 1020 duelech zaznamenal 805 bodů za 375 gólů a 430 přihrávek.

Ze sedmého na páté místo se před Václava Prospala a Roberta Holíka a posunul David Krejčí z Bostonu, který má na kontě 786 bodů za 231 gólů a 555 přihrávek. Se 1032 duely se dostal na 9. pozici a hranici 1000 zápasů v NHL pokořil v této sezoně jako třináctý český hráč v historii.

Kanonýr David Pastrňák z Bostonu jako osmý český hokejista dosáhl na hranici 300 branek. Šestadvacetiletý odchovanec Havířova stihl 592 zápasech 301 tref a s 617 body je patnáctý.

Kanadské bodování: 1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1733 zápasů/1921 bodů (766 branek + 1155 asistencí) 2. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/1025 (408+617) 3. Jakub Voráček (Columbus, Philadelphia) 1058/806 (223+583) 4. Milan Hejduk (Colorado) 1020/805 (375+430) 5. David Krejčí (Boston) 1032/786 (231+555) 6. Václav Prospal (Philadelphia, Ottawa, Florida, Tampa Bay, Anaheim, NY Rangers, Columbus) 1108/765 (255+510) 7. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 1314/747 (326+421) 8. Petr Sýkora (New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild) 1017/721 (323+398) 9. Petr Nedvěd (Vancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix, Philadelphia) 982/717 (310+407) 10. Martin Straka (Pittsburgh, Ottawa, NY Islanders, Florida, Los Angeles, NY Rangers) 954/717 (257+460) 11. Robert Lang (Los Angeles, Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Phoenix) 989/703 (261+442) 12. Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington) 1395/638 (155+483) 13. Robert Reichel (Calgary, NY Islanders, Phoenix, Toronto) 830/630 (252+378) 14. Radim Vrbata (Colorado, Carolina, Chicago, Phoenix, Tampa Bay, Vancouver, Florida) 1057/623 (284+339) 15. David Pastrňák (Boston) 592/617 (301+316) 16. Martin Ručinský (Edmonton, Quebec, Colorado, Montreal, Dallas, NY Rangers, St Louis, Vancouver) 961/612 (241+371) 17. Tomáš Plekanec (Montreal, Toronto) 1001/608 (233+375) 18. Michal Pivoňka (Washington) 825/599 (181+418) 19. Martin Havlát (Ottawa, Chicago, Minnesota Wild, San Jose, New Jersey) 790/594 (242+352) 20. Radek Dvořák (Florida, NY Rangers, Edmonton, St. Louis, Atlanta, Dallas, Anaheim, Carolina) 1260/590 (227+363)

Boston jako největší favorit na Stanley Cup? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Střelci: 1. Jaromír Jágr 1733 zápasů/766 branek 2. Patrik Eliáš 1240/408 3. Milan Hejduk 1020/375 4. Robert Holík 1314/326 5. Petr Sýkora 1017/323 6. Petr Klíma (Detroit, Edmonton, Tampa Bay, Pittsburgh) 786/313 7. Petr Nedvěd 982/310 8. David Pastrňák 592/301 9. Radim Vrbata 1057/284 10. Robert Lang 989/261 11. Martin Straka 954/257 12. Václav Prospal 1108/255 13. Robert Reichel 830/252 14. Martin Havlát 790/242 15. Martin Ručinský 961/241 16. Tomáš Plekanec 1001/233 17. David Krejčí 1032/231 18. Radek Dvořák 1260/227 19. Jakub Voráček 1058/223 20. Milan Michálek (San Jose, Ottawa, Toronto) 747/208

Bez NHL i mistrovství světa. Český zadák vypráví o zranění, které zbrzdilo jeho kariéruVideo : Sport.cz

Nahrávači: 1. Jaromír Jágr 1733 zápasů/1155 asistencí 2. Patrik Eliáš 1240/617 3. Jakub Voráček 1058/583 4. David Krejčí 1032/555 5. Václav Prospal 1108/510 6. Roman Hamrlík 1395/483 7. Tomáš Kaberle (Toronto, Boston, Carolina, Montreal) 984/476 8. Martin Straka 954/460 9. Robert Lang 989/442 10. Milan Hejduk 1020/430 11. Robert Holík 1314/421 12. Michal Pivoňka 825/418 13. Petr Nedvěd 982/407 14. Aleš Hemský (Edmonton, Ottawa, Dallas, Montreal) 845/398 15. Petr Sýkora 1017/398 16. Robert Reichel 830/378 17. Tomáš Plekanec 1001/375 18. Martin Ručinský 961/371 19. Martin Erat (Nashville, Washington, Phoenix, Arizona) 881/369 20. Radek Dvořák 1260/363

V NHL se určitě uchytí. Parťák z obrany hodnotí Davida Jiříčka v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Nejvíce zápasů v NHL: 1. Jaromír Jágr 1733 2. Roman Hamrlík 1395 3. Robert Holík 1314 4. Radek Dvořák 1260 5. Patrik Eliáš 1240 6. Václav Prospal 1108 7. Jakub Voráček 1058 8. Radim Vrbata 1057 9. David Krejčí 1032 10. Petr Svoboda (Montreal, Buffalo, Philadelphia, Tampa Bay) 1028 11. Milan Hejduk 1020 12. Petr Sýkora 1017 13. Tomáš Plekanec 1001 14. Robert Lang 989 15. Tomáš Kaberle 984 16. Petr Nedvěd 982 17. Pavel Kubina (Tampa Bay, Toronto, Atlanta, Philadelphia) 970 18. Radek Bonk 969 19. Michal Rozsíval (Pittsburgh, NY Rangers, Phoenix, Chicago) 963 20. Martin Ručinský 961

Eliáš asistentem trenéra v New Jersey? V pořadu Příklep prozrazuje, jak to bylo doopravdyVideo : Sport.cz

Brankáři podle počtu vítězství: 1. Dominik Hašek (Chicago, Buffalo, Detroit, Ottawa) 735 zápasů/389 výher 2. Tomáš Vokoun (Montreal, Nashville, Florida, Washington, Pittsburgh) 700/300 3. Roman Turek (Dallas, St. Louis, Calgary) 328/159 4. Ondřej Pavelec (Atlanta, Winnipeg, NY Rangers) 398/156 5. Petr Mrázek (Detroit, Philadelphia, Carolina, Toronto) 334/150 6. Roman Čechmánek (Philadelphia, Los Angeles) 212/110 7. Michal Neuvirth (Washington, Buffalo, NY Islanders, Philadelphia) 257/104 8. David Rittich (Calgary, Toronto, Nashville) 172/79 9. Vítek Vaněček (Washington, New Jersey) 131/74 10. Pavel Francouz (Colorado) 73/44

Legendární gólman Dominik Hašek o spoluhráči z Buffala Richardu Šmehlíkovi. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Brankáři podle počtu čistých kont: 1. Dominik Hašek 735 zápasů/81 nul 2. Tomáš Vokoun 700/51 3. Roman Turek 328/27 4. Roman Čechmánek 212/25 5. Petr Mrázek 334/24 6. Ondřej Pavelec 398/18 7. Michal Neuvirth 257/11 8. Vítek Vaněček 131/9 9. Milan Hnilička (NY Rangers, Atlanta, Los Angeles) 121/5 10. Pavel Francouz 73/4, Karel Vejmelka (Arizona) 102/4, David Rittich 172/4

