Montgomery měl před čtyřmi lety skutečně slibně našlápnuto. S Dallasem se mu dařilo a zdárně si získal respekt ostatních týmů i svých svěřenců. Jenomže přišel malér, který by snad nikdo nečekal. Kanadský trenér totiž chodil do práce opilý a klub jej v prosinci 2019 kvůli neprofesionálnímu chování odvolal. Montgomery následně podstoupil protialkoholní léčbu.

„Sám říkal, že mu to začalo přerůstat přes hlavu. Když vám to zasahuje do práce, tak to není nikdy dobré. Poté o odvykačce mluvil jako o nejlepší věci, jaká se mu mohla stát. Určitě mu to pomohlo při příjímacích pohovorech v Bostonu, kde to s ním riskli. Sezona je totiž úplně fantastická," chválí hokejový expert Marek Burkert počínání vedení Bruins, které od letošního ročníku vsadilo právě na třiapadesátiletého kouče.