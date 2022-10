Například Tom Brady po skončení kariéry hráče amerického fotbalu míří do televizní stanice Fox Sports, kde si údajně vydělá v přepočtu téměř miliardu korun ročně jako hlavní analytik přenosů z NFL.

Také v hokeji je zvykem zapracovávat bývalé hráče a trenéry do vysílání. Legendou se stal Kanaďan Don Cherry, který jako hokejista naskočil do jediného zápasu NHL, ale jako trenér s Bostonem dvakrát postoupil do finále Stanley Cupu.

Muž známý svými extravagantními kostýmy a často kontroverzními názory se pohybuje v médiích od roku 1980. Před třemi lety jej však vysílací společnost Sportsnet propustila, když si postěžoval, že imigranti v Kanadě nenosí vlčí máky na podporu válečných veteránů.

Podobný osud stihl o pár měsíců později také legendárního amerického centra Jeremyho Roenicka. Ten musel skončit v NBC poté, co se v podcastu Spittin' Chiclets rozvyprávěl o dovolené v Portugalsku, kam vyrazili ve třech spolu se svou ženou a také se svou kolegyní.

Roenick se podle svých slov bavil tím, že před hosty hotelu předstíral, že celá trojice sdílí jednu postel. „To jsou hokejové vtipy," reaguje Antoš. „Vím, že to zní divně, ale když hokejisté dělají fórky, tak to je přesně ten typ. A myslím, že někteří lidé na to nejsou připraveni," vysvětluje expert České televize.

52letý expert také navazuje svou vlastní kauzou. Za jaký výrok byl vlastně kritizován? „Je to hnus, je to fakt ošklivý, nedá se na to koukat, nemá to nic," pronesl ve studiu o přestávce utkání s Dánskem na letošním mistrovství světa.