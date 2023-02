Šestadvacetiletý Vrána se o víkendu nechal pro The Athletic slyšet, že je hrdou součástí Red Wings, v nichž by klidně hrál do konce sezony. Zároveň si ale posteskl, že osud nemá ve vlastních rukách. „Vím jen to, že pár jiných lidí rozhodne o tom, co se mnou bude. Nemám vliv na to, jak se rozhodnou jiní lidé, jsem jen hráč," prohlásil.