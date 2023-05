Hadamczik brání Havláta. Nemá za úkol zjišťovat, co měli hráči k obědu, míní šéf svazu

Generální manažer v rozhovoru po příletu ze šampionátu prohlásil, že není jeho práce komunikovat se všemi hráči v zámoří. „Musím s ním souhlasit. Neznamená, že každý hráč, který hraje v zámoří, je lepší než hokejisté v Evropě. To dokazuje třeba Roman Červenka," tvrdil Hadamczik.

„Trenér má přehled, kdo venku hraje. Dostává přehled od generálního manažera. Kari Jalonen udělal seznam, s kým má Martin Havlát mluvit. Je jasné, že když s hráčem před šampionátem nemluví, nemá o něj zájem. To je právo kouče," pokračoval prezident svazu.

Ve studiu však kontroval redaktor Sport.cz Robert Sára. „Generální manažer jim nemusí nic slibovat, obzvlášť hráčům, kteří jsou na hraně jako Jakub Lauko. Ale prohodit s nimi během sezony pár slov, zeptat se, jak se mají a vzbudit v nich zájem reprezentovat, to by se určitě mělo dát stihnout," říkal novinář.

Podle Hadamczika však nic takového zatím u národního týmu nikdy neplatilo. „To by musela být novinka, kterou zavedeme. Když se zeptáte legend jako Martin Straka, Martin Ručinský, Jiří Šlégr, Jaromír Jágr, těm nemusel nikdo volat. Prostě dostali pozvánku," vysvětloval a vyvolal reakci šéfredaktora Sport.cz Martina Kézra. „To je jiná doba," upozorňoval.

„Já vás kluci chápu. Ale ti hráči musí upozornit výkonem. Máme jim volat, protože trenér o ně stojí, ne zjišťovat, jak se mají a co měli k obědu," tvrdil Hadamczik. „Názor Laukovi neberu. Ale kouč o něj neměl zájem. To neznamená, že v příští sezoně nepřidá na výkonnosti a nedostane se na MS do Prahy," pokračoval prezident Českého hokeje.