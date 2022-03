ANTOŠOVA BŘITVA: Buď netrestat žádného z Rusů, nebo všechny. Tedy i odpůrce Putina Panarina

Hokej je o příbězích hráčů a nás v tuhle chvíli asi nejvíc zajímají naši kluci, kteří zůstali v Rusku, ale i hokejistka Aneta Tejralová, která v Rusku hraje už devět let a chtěla tam do budoucna zůstat. Může ji za to někdo odsuzovat a říkat, že je to šílený nápad. Ona tam ale strávila část svého života, má tam kamarády. Je těžké lidi odsuzovat nebo jim radit. Všechno bychom měli brát s velkým odstupem.

To platí i o Češích v KHL, kteří by v tuhle chvíli byli nejradši doma. Jejich tátové a mámy, kteří je odmalička vozili na zimák, musejí mít hrůzu a strach, co se může dít. A vůbec se nedivím hráčům, že se nechtějí vyjadřovat. Bojí se, co by mohlo následovat.

Mezinárodní hokejová federace vyřadila Rusko a Bělorusko z letošního šampionátu, Rusům sebrala i pořadatelství juniorského mistrovství světa. Hokejová sekce, až na bývalého prezidenta IIHF Reného Fasela, zareagovala rychle a precizně. Fasel mě překvapil, když začal tvrdit, že politika do sportu nepatří. To není pravda.

Už začíná vyplouvat na povrch, že Čína žádala Rusko, aby nezahajovalo válku v době olympiády. Teď už je naprosto jasné – a snad i panu Faselovi –, že sport je taky politika. Ať se to líbí, nebo ne, tak to prostě je.

Jsem pro, ať se Rusům odebírá pořadatelství šampionátů a zakáže se jim účast na mezinárodních turnajích, protože invazí na Ukrajinu překročili čáru. Teď hlavně půjde o to, jak dlouho IIHF vydrží být k Rusům tvrdá a nebude s nimi vůbec obchodovat. Jestliže to bude na dva roky, je to k ničemu. Za tu dobu ani neopraví rozstřílené baráky v Kyjevě. Mělo by jít o dlouhodobý proces trvající spoustu let. Všichni bychom měli vydržet. Voláme po trestech pro faulující hráče, kteří by neměli hrát stejně dlouho jako ten, koho zranili. To by mělo platit i pro současnou situaci.

Jestli chceme trestat Ovečkina, pak musíme trestat všechny ruské hokejisty. Nemůžeme si vybrat jen ty, kteří jsou viditelní, a zbytek přehlížet. Máme tu přívržence Putina Ovečkina a naopak odpůrce ruského režimu Panarina. To Panarina necháme v NHL a řekneme, že je sice Rus, ale nesouhlasí s Putinem, tak může dál hrát?

Chápu ale, že odpověď na tuhle otázku je hodně těžká. To se netýká jen hokeje, ale sportu jako takového. Nepřijde mi morálně správné, aby ruští sportovci dávali najevo, že jsou Rusové a že jejich prezident je Putin. Vydělávali peníze ve společnosti, na kterou chce jejich prezident útočit atomovými zbraněmi a my to přehlíželi a dělali, jako by nic. Osobně bych je všechny vrátil do Ruska, ať sami řeknou vlastní zkušenosti, jak tady na Západě žijeme, a to nejenom sportem. A jejich majetek by možná pomohl s obnovou Ukrajiny.