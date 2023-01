Bál jsem se kontaktu, vrací se kouč k vážnému zranění, které mu paradoxně nastartovalo trenérskou kariéru

Právě snaha vrátit se po zranění, je jedním z problémů, který mentální kouč se svými klienty řeší. Nejeden sportovec totiž dostane strach, aby si záhy nepřivodil další úraz. S tím se také potýkal právě Jelínek. „To zranění bylo velmi nepříjemné, rok jsem nesměl hrát hokej a přiznám se, že pak jsem se hrozně bál, hrozně se mi to vracelo. Já se bál k mantinelu, já se bál kontaktu," vrací se do období, kdy byl aktivním hokejistou.

Zároveň se však věnoval studiu na Fakultě tělovýchovy a sportu na Univerzitě Karlově. „Tenkrát Pavel Wohl trénoval vlastně už Spartu a já jsem měl to štěstí, že mě učil na fakultě a on si toho všiml při praxi a povídá: Mari, víš co, vykašli se na to, už nehraj hokej, staň se trenérem, z tebe bude jednou dobrej trenér," vypráví v Příklepu.