Brankář Málek odchází z prvoligového Vsetína do Ilvesu Tampere

"Poděkovat musím všem, co na zimáku působí. To znamená od ledařů po kancelář. Je neuvěřitelné, jak to tady funguje. Největší díky patří fanouškům Vsetína. Hrát tady bylo něco, co nikdy v životě nezapomenu. Vsetínu přeji jen to nejlepší do dalších let. Věřím, že se naše cesty zase jednou potkají," dodal 194 centimetrů měřící gólman.