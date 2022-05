Hokej v rukou klubů. Uzavře se extraliga? A co nejednotnost? Odpovědi na nejzásadnější otázky

Podle viceprezidenta APK LH Prokopa Beneše se kluby rozhodly převzít zodpovědnost. Stejný model funguje i ve Švédsku, Německu, ve Švýcarsku nebo v Rakousku. „Také bych to přirovnal k akciové společnosti, kde akcionáři, kteří vynakládají prostředky na provoz firmy nebo produktu, by chtěli mít bezprostřední vliv na její řízení," řekl Beneš.

„Druhá věc je, že jsme během posledních dvou let při koronavirové pandemii poznali, že kluby potřebují některé věci řešit jako reprezentativní orgán napřímo. Tím nechci říct, že by nám svaz neposkytoval součinnost. Takhle je to ale flexibilnější," doplnil Beneš.