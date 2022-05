Bývalý reprezentační trenér Pešán povede švýcarský hokejový klub Ajoie

"Jsem vděčný za příležitost a mám obrovskou motivaci. Budu každý den tvrdě pracovat, aby byl tým úspěšný. Moje filozofie a nadšení pro trenérskou práci se nikdy nezměnily. Chci to přenést na hráče. Tým má potenciál a já mu věřím. Těším se na setkání s hráči a realizačním týmem. Nemůžu se dočkat začátku sezony," řekl klubovému webu Pešán.

Pešán, který vedl i reprezentační týmy do 19 a do 20 let, je teprve čtvrtým českým koučem ve švýcarské nejvyšší soutěži. A prvním od roku 2009, kdy působil Rostislav Čada v Ambri-Piottě. Jedním z jeho asistentů bývalý finský obránce a účastník 15 světových šampionátů Petteri Nummelin.