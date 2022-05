Český zmar na ledě zaskočil experty i fanoušky. A tým, který těsně před startem MS ovládl sympaticky svižnou hrou dva turnaje Euro Hockey Tour, se po fiasku ocitl pod palbou kritiky i vtipů. „Ostuda, nemastný neslaný výkon," zaznělo ve studiu Sport.cz Příklep Extra . „Kdyby Bůh věděl, že někdo bude prznit hokej takovým výkonem, nikdy by nedopustil, aby voda mohla zamrznout," přisadil si jeden z fandů na twitteru.

Český hokej povolal Jalonena na střídačku po únorové ostudě na olympijských hrách v Pekingu, kde tým pod vedením Filipa Pešána vypadl poprvé v historii už v osmifinále se Švýcarskem . A paralely s předchozím trenérem se tak přímo nabízely. „Pešán by z toho vydoloval alespoň dva body. Za Pešána bylo líp," píše ironicky účet Sportovní hlášky k povedenému meme parafrázujícímu téma aktuální Babišovy billboardové kampaně.

Pešán by z toho vydoloval alespoň dva body pic.twitter.com/qGLTjPAIPN

„V hokeji to nepůjde, budeme to muset zkusit v lyžování," neodpustil si rýpnutí lyžařský kouč Ester Ledecké Tomáš Bank. „Rakousko hraje hokej? Zavolejte Hrouzka," reagoval jeden z fanoušků s připomenutím ikonické trenérské postavy ze seriálu Lajna.

Tohle je nejvíc vtipná věc, co jsem pro prohře s Rakouskem na internetu zaznamenal. Trenér Ester Ledecké má jasno! pic.twitter.com/mPzZEeKwWn

Faktem je, že českému týmu začalo být na turnaji ve Finsku pořádně ouvej. „Začíná jít do tuhého. Play off nezačne příští čtvrtek, ale už o týden dříve hned v dalším utkání proti Lotyšsku," upozornil ve studiu Příklep Extra hokejový redaktor Sport.cz Jan Škvor.

Souboj s Lotyši je na programu ve čtvrtek od 19:20 a v české sestavě už by neměl chybět David Pastrňák. Pomůže hvězda Bostonu zvednout povadlý tým? "Nejde spoléhat na to, že se vše zlepší jen s příletem Davida Pastrňáka. Ať je jakýkoliv hráč, tak sám to nevytrhne," varoval Škvor.