Čeští parahokejisté trénovali s mistry světa. Dali nám do těla, přiznal americký kouč

„Je to skvělá šance předat českým prahokejistům naše zkušenosti. Češi nám dali docela do těla, což jsme úplně nečekali," připustil Dan Brennan, manažer amerických pětinásobných mistrů světa.

„V Ostravě jsme v roce 2009 vyhráli svůj první světový titul a v předchozích dvou letech jsme tady vyhráli ještě dvakrát (2019 a 2021). Ostrava má proto na našich úspěších značný vliv. Hrajeme zde velmi rádi a tuto nabídku jsme s radostí přijali. Je to pro nás šance Česku, přesněji českým hráčům něco vrátit. Jsme aktuálně světoví lídři v parahokeji, proto je důležité naše zkušenosti předávat," pokračoval Brennan.

Toho, že by si takto zvýšili konkurenci, kterou nyní tvoří výhradně Kanaďané, se neobává. „Bylo by určitě zajímavé a těšilo by nás hrát s českým týmem vyrovnanější zápasy, ale tohle není primární důvod, proč jsme tady," smál se americký trenér. „Pro mě osobně bylo velmi příjemné sledovat, jak se jindy soupeři spolu baví a předávají si poznatky o takových drobnostech, jako je třeba úchop hokejky. Bylo super si jen tak sednout a pozorovat, jak spolu kluci komunikují a vzájemně se posouvají," popisoval Brennan.