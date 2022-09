SPORT A ENERGIE II: Místo 200 tisíc o milion víc. Kluby šílené ceny energií ženou ke krachu

Jen pro představu: zimní stadiony ještě donedávna platily 1,30 - 1,80 Kč za kWh elektřiny, teď je to v průměru přes 12 korun a v srpnu dokonce někde kupovaly i za 25 korun. "Za měsíc srpen zaplatili jejich provozovatelé více než za celý rok 2021," říká Milan Vacke, člen výkonného výboru hokejového svazu. A to ještě řada stadionů má fixace, která koncem roku vyprší, a pak nastane temno.

A byť se teď mluví o zastropování cen, které slíbila vláda, sport pořádně neví, na kolik se to bude dotýkat i jeho. "Na sportovní kluby se bude vztahovat zastropování ceny energií. U těch menších klubů je to naprosto jasné," řekl. Definitivně jasno bude až poté, co vláda vydá nařízení s konkrétním popisem fyzických i právnických osob, které budou mít nárok odebírat energie za zastropované ceny.

"Na základě dat a porovnání s loňským rokem odhadujeme, že náklady na energie všech amatérských sportovišť budou letos šest miliard korun. Loni to byly dvě miliardy a pokud nedojde k zastropování cen i pro sportoviště, mohlo by se jednat příští rok až o 10 miliard," citovala ČTK prohlášení NSA. "Naším cílem je získat pro kluby další peníze, aby mohly nadále fungovat. Pokud dojde naopak k jejich škrtům, uspíší to krach a zavření mnoha sportovních klubů a sportovišť. Bez navýšení financí se obáváme nejhoršího a to zavírání sportovišť a omezování dětského sportu, ke kterému bohužel někde dochází už nyní."