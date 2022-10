Euforii z obratu vystřídal strach. Mladí slovenští hráči měli vážnou autonehodu

Radost z obratu a vítězného utkání na půdě Košic vystřídal strach o život hráčů hokejbalového týmu Spišské Belé do 20 let. Někteří z nich se vraceli po utkání společně vlastním autem domů a měli nehodu. Dva mladíci byli vážně zranění a museli být převezeni do nemocnice. Podle lékařů jsou již mimo ohrožení života.

Foto: Hokejbalový klub MŠK Spišská Belá, Facebook Hokejbalisté Spišské Belé. Ilustrační foto.Foto : Hokejbalový klub MŠK Spišská Belá, Facebook

Článek Hokejbalisté Spišské Belé do 20 let nevstoupili do utkání s Košicemi v 11. kole hokejbalové extraligy dobře. V 1. třetině prohrávali 0:2, poté se jim podařilo snížit a nakonec ve 3. třetině dokázali otočit utkání z 1:2 na 4:2. Obrat zařídil dvěma slepenými góly v poslední minutě Sebastián Kiska. Euforii z vítězného zápasu však brzy vystřídal smutek a strach. „Někteří naši chlapci se rozhodli cestovat domů ze zápasu vlastním autem. V Košicích však měli těžkou dopravní nehodu, při které se vážně zranili dva z nich (Jozef P. a Sebastián K.)," uvedl klub v prohlášení na facebookových stránkách. https://www.facebook.com/hokejbalspisskabela/posts/pfbid02W4v7Lf5xjjKvpMWZqimeDAZnvo6nannEzwe9NMs26Sn7HU7wtK4qoiESLaR4jZ4hl Oba hráči prý byli okamžitě převezeni do nemocnice a podle prvních informací od lékařů by už oba měli být mimo ohrožení života. „Hoši, jsme s vámi!!! Držíme vám palce, abyste zůstali na vítězné vlně – a že zvítězíte i nad zraněními, které po nehodě máte," stojí dále v prohlášení.

