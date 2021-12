Góly do šatny nám podrazily nohy, zamrzelo Horáka po drsné zkušenosti se Švédy

„Soupeř zahrál opravdu skvěle. Naše pozice do odvety v Angelholmu je slabší, než jsme si přáli. Jsme mínus tři góly, ale naděje umírá poslední. Budeme to mít ve Švédsku složité, ale určitě není nic ztraceného. Musíme hrát agresivně a zkusit na ledě soupeře dát o tři branky víc," líčil Horák po domácí porážce 2:5 v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů.

Sparťané potkali v soutěži již třetí švédský klub. V základní skupině dokázali přehrát Växjö, jehož dres Horák kdysi oblékal, v osmifinále postoupili přes Skellefteu. Proti Rögle ale narazili. „Hloupé góly do šatny nám podrazily nohy, tohle žádnému mužstvu nepřidá. Když opakovaně inkasujeme ve chvíli, kdy zbývá dohrát z třetiny jen pár vteřin, není to vůbec dobrý na hlavu a vlastně sami tím posazujeme soupeře do sedla," přemítal třicetiletý Horák.