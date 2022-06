Hadamczik: Nepřicházím na svaz, abych někomu vyhrožoval a hodil sem granát. Ale dají se tam ušetřit miliony

Fotogalerie +6

Svaz se nesmí plést klubům do výchovy, zmínil v projevu Alois Hadamczik

Český hokej má nového prezidenta. Alois Hadamczik byl zvolen hned v prvním kole

Brífink s novým předsedou Českého hokeje

Nemyslím, že by peníze odtékaly, reaguje Bedřich Ščerban na dotaz Petra Dědka

Budu usilovat především o jednotnost celého hnutí, slibuje Bedřich Ščerban

Dominik Hašek: Pokud hledáte nejvhodnější osobu do této nekomfortní doby, nemůžete si vybrat lépe než mě.

Chci vrátit hokeji týmový pohled, pohled z izolace, zaznělo z úst Otakara Černého

Nesmírně si vážím, že jsem dostal nominaci od Jaromíra Jágra a Martina Straky, říká Jiří Šlégr

Losovačka na konferenci ČSLH. Pětice kandidátů na prezidenta si vytáhla pořadová čísla

Český hokej vybírá nového prezidenta. Kdo dostane důvěru?

Jak jste přijal zvolení?

Nikdy jsem netušil, že budu muset sedět v kanceláři. Vždycky jsem dělal manažera, trenéra. Chtěl jsem být na ledě či v terénu. Ale dlouhodobý úpadek mládeže mě donutil, abych kandidoval. Když jsem viděl, jak hokej upadá. Jak se nadává na rodiče, tak tvrdím, že jsme chyby udělali my. My dospělí. My, kteří jsme určovali soutěže. My trenéři, protože trenér, který neumí pracovat pod tlakem, je špatný. Když jsem nenašel cestu, že mě někdo vyslechne, tak jsem hledal důvod proč. Za komunistů jsme měli třeba milion dětí a 12 týmů. Teď máme 500 tisíc a v soutěži i 24 celků, čímž ubližujeme kvalitě. Vytváříme spoustu hráčů, kteří se účastní a je to jako spartakiáda. Jednooký je mezi slepými král. A na vrcholné úrovni stejně neuspěje.

Český hokej má nového prezidenta. Alois Hadamczik byl zvolen hned v prvním koleVideo : Sport.cz

Vy to změníte?

Jednu dobu jsem si říkal, že do toho nepůjdu, protože jsou na svazu lidi, které si vybral Tomáš Král. Někteří lidé jsou tam 12 let, což na rovinu říkám, že je přes čas. Věřím ale, že najdu cestu k většině lidí, kteří jsou ve výkonném výboru, abych je přesvědčil, že změna je správná. Nepřicházím na svaz, abych někomu vyhrožoval, abych tam hodil granát. Nepřicházím s žádnými kamarády, aby měli pozici. Přicházím se svým jménem, abych měl úspěch a k tomu potřebuji schopné lidi.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Alois Hadamczik (vpravo) v diskusi s Jiřím Šlégrem (vlevo) a Bedřichem Ščerbanem.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

Co čeká český hokej s vámi v čele?

Čeká mě pracovitost, čeká mě vyžadování, aby lidi kolem svazu odváděli, co já chci. Čeká mě jezdit do klubů a čekají mě jednání s nimi, protože odpovědnost za výchovu hráčů mají kluby. Vezmu si někoho k sobě, aby mi napsal elaborát, kterým oslovím vládní činitele k větší podpoře. Ale musíme brát v úvahu, že vláda má své problémy. Nejrychlejší peníze, které bychom mohli získat, budou ty, na které nám ukáže audit.

Co vám řekne?

Jestli je nutné, aby tam pracovalo tolik lidí, jestli potřebujeme tolik služebních aut. Ale nechci být teď zbrklý. Chci být manažer, který najde peníze. Oslovím lidi, kteří mi slíbili, že když budu šéf svazu, dají na hokej finance. A jsem zvědav, jestli dodrží slovo. Jako dobrý obchodník budu jednat, musíte i blafovat, abyste peníze dostal. To je moje parketa, moje parketa není sedět u počítače. Jako prezident budu slušný ke všem lidem, protože hokej mě naučil, že i vrátný a uklízečka patří k mužstvu. Musíme jít postupně po jednom schodu, neslibovat hory dolů. Protože když skočíte na desátý schod, tak většinou spadnete dolů.

Sjednotíte rozhádané hokejové prostředí?

Dneska už to na konferenci sklouzlo k tomu, že se lidé hádali, jaký má plat prezident. To bylo nedůstojné. Máte plat, jaký si zasloužíte. Ale co prosáklo v posledních týdnech na veřejnost, je špatně. Audit ukáže, jestli konference některé lidi napadala správně, nebo ne. Nemáme plný měšec, aby nám byly peníze jedno. Je to jako v rodině. Když nemáte na auto, jezdíte na kole. Musíme začít s tím, že začneme šetřit u nás. Sport potřebuje tvrdou ruku na všech úsecích.

Svaz se nesmí plést klubům do výchovy, zmínil v projevu Alois HadamczikVideo : Sport.cz

Vyhrál jste už v prvním kole. Překvapilo vás to?

Překvapen jsem. Proti mě byly hráčské osobnosti nebo Béda Ščerban, který má klub (je jednatelem Dukly Jihlava). Dostal jsem 31 hlasů. Druhý (Jiří Šlégr) měl 16 hlasů, což je polovina, co jsem dostal já. Důvěra je tak obrovská, že nebudu chtít hnutí zklamat.

Fotbal i další sporty chtějí horovat u vlády za více peněz. Co vy?

Vláda má tolik svých problémů, které nevyrobila. Přišla k nim kvůli válce a inflaci. Nemyslím si, že čekají na náš dopis a na příští schůzi nám schválí víc peněz. Musíme s nimi spolupracovat a mít pokoru. Chci klubům najít rychleji peníze. Chci je najít v baráku, v sídle svazu. Podívat se na různé smlouvy. Když má firma obrat 600 milionů, nevěřím, že nový přísný manažer nedokáže něco ušetřit. Jednání s vládou budou, nějaké lidi znám. Musíme ale být trpěliví, mít pokoru.

Jste z Kravař, sídlo svazu je v Praze. K tomu slibujete navštěvovat kluby. Kde budete mít zázemí?

Musím si ověřit, s jakými lidmi budu spolupracovat na důležitých postech. Až si nastavím pravidla v Praze a věci pojedou, můžu si dovolit říct: Hele, dva dny tady nebudu. Když tady nebudu a budu na hokeji, budu se vyptávat klubů, v čem mají problémy. A budu si dělat poznámky, abych nakupil, co je špatně a pak s tím přijdu na výkonný výbor. Kluby v extralize dávají do hokeje od 100 do 250 milionů korun. Musíme je respektovat a naslouchat jim, ale ne přesvědčovat. Sláva Lener mi kdysi řekl, že zavřeme soutěže, protože trenéři budou víc trénovat. Ale není to pravda. Bez kraválu nedostanete hráče, trenéra nebo manažera pod tlak.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Alois Hadamczik. Dnes už nejen bývalý reprezentační trenér, ale nyní i šéf Českého hokeje.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

Tušíte, jak budete vycházet a spolupracovat se současnými členy výkonného výboru?