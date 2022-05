Hašek se přihlásil do boje o křeslo šéfa svazu

V roli předsedy k 18. červnu po čtrnácti letech skončí kontroverzní Tomáš Král, jenž svůj záměr oznámil už loni v září poté, co vyšla najevo jeho spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou StB. V hokejovém prostředí už delší dobu panují rozpory, Hašek ale chce vahou své osobnosti spojit hnutí do jednoho proudu.

„Samozřejmě se taky blíží mistrovství světa, které v květnu 2024 uspořádáme v Praze a Ostravě, to je další důležitý úkol pro budoucího předsedu," míní Hašek, jenž zatím nechává bez komentáře, jestli by souhlasil s tím, aby Králem vybraných devět členů výkonného výborů (Libor Zábranský odstoupil po nástupu na reprezentační střídačku) zůstalo ve funkci.

Zatím není v plánu, že by se s novým předsedou volila i celá exekutiva. Statut konference totiž nebyl změněn na volební, takže zůstane jen hodnotící. Co to v praxi znamená? Že současný výkonný výbor dojede původní mandát až do roku 2024.