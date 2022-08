Hokejový obránce Kubíček bude působit v Manitobě v AHL

Kubíček si za Oil Kings připsal v základní části v 68 zápasech 41 bodů za 14 branek a 27 asistencí. Se 133 minutami byl nejtrestanějším hráčem soutěže. Dostal se a do druhého All Star týmu WHL. V 19 duelech play off nasbíral 11 bodů za tři góly a osm přihrávek. V třech duelech Memorial Cupu zaznamenal jednu asistenci.