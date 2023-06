Šéf NSA: Rozhodnutí vlády o zákazu ruských sportovců je legislativní oporou

Návrh podle vlády navazuje na iniciativu sportovních svazů a podpořilo ho i vedení NSA. "Znamená to legislativní oporu pro to, co říká NSA dlouhodobě, že nedoporučujeme sportovcům, aby se účastnili akcí v Rusku. Stejně tak nechceme, aby ruští a běloruští sportovci se účastnili akcí v Česku," řekl Šebek. NSA navíc doporučuje Čechům nestartovat na jakýchkoliv akcích vedle Rusů a Bělorusů s výjimkou olympijské kvalifikace.