Hvězdné války ve druhé lize. Měl odříct nabídku z extraligy, bude Varaďovým protitrumfem

Přestože během jednoho ročníku odešel z elitní české soutěže až do třetí nejvyšší, netají se respektem ke svému současnému zaměstnavateli. „Byl jsem ve spojení s týmovým vedením, které chomutovský hokej očistilo a snaží se ho vydrápat a musím říct, za ten týden, co tam jsem, tak hodně čistou a poctivou cestou nahoru," říká nový sportovní manažer Pirátů.

Chomutovskému klubu má pomoci do konce sezony, ale není vyloučeno ani pokračování spolupráce. „Smlouvu jsme uzavřeli ještě na další dva roky s tím, že tam je klauzule v případě, že bych dostal nabídku z extraligy, že můžu odejít," vysvětluje Pešout.

Celek z ústeckého kraje má ambice dojít co nejdál, ideálně rovnou postoupit do Chance ligy. Konkurence ve druhé lize je však velká. „Myslím, že to budou mít v play off hrozně těžké, protože play off druhé ligy je nesmírně náročné už tím, že jede nejdřív západní a východní větev, které se pak od semifinále propojí," uvádí novinář Martin Kézr.

„Pořád jako největšího favorita play off druhé ligy cítím Znojmo, které je možná přece jenom trošku odskočené z hlediska kvality kádru, finančních možností a tak dále, takže určitě Chomutov je tým, který má ambice vrátit se do profesionálního hokeje, minimálně do první ligy, ale letošní play off bude pro něj velmi těžké," dodává šéfredaktor Sport.cz a sportovní sekce Práva.

Pešout zároveň vnímá další úskalí. „Bohužel k naší smůle jsme se domluvili až teď na březen, duben a já si myslím, že je to škoda, že jsme v lednu už měli udělat nějaké kroky, aby kádr byl širší, protože jdeme do play off s úzkým kádrem," mrzí rodáka ze Slaného.

V novém angažmá mu však dělají velkou radost fanoušci, jejichž zájem je na poměry třetí nejvyšší soutěže obrovský. „Tři tisíce lidí na Ústí a 2800 na Letňany minulý týden, to někde v extralize, když odečtete permanentky, nepřijde," neskrývá obdiv.

Po prosincovém odvolání z Komety se spekulovalo, že o Pešouta stála Mladá Boleslav, to však 56letý kouč vyvrací. „S Boleslaví jsem žádné konkrétní jednání neměl, jen takový informativní rozhovor, takže nevím, jak to vzniklo," přiznává.

Možnost převzít extraligový tým však měl podle svých slov jinde. „Měl jsem ještě jednu nabídku okamžitě potom, kdy jsem skončil v Brně, ale nechtěl jsem ještě někam jít, potřeboval jsem si utřídit myšlenky kam směřovat, co dál a hlavně jsem chtěl začít od nuly až od další sezony," prozrazuje.

„Co si budeme povídat, vždycky dostanete nabídku tam, kde se nedaří a měl jsem z toho Brna hlavu trošku mimo, protože se mi to stalo v kariéře úplně poprvé, že jsem byl v průběhu sezony odvolaný," říká Martin Pešout v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz.