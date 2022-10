Jágr o české mládeži: Děti mají lehčí podmínky, ale prospívá jim to? S námi se nikdo nemazal!

„Nejen u dětí je nejdůležitější chtít se sám od sebe zlepšovat. Udělat pro to maximum. Nevím, jestli současný systém, kdy je daleko víc volnosti ve školách i ve výchově, tomu napomáhá," prohlásil 50letý hrající majitel hokejového Kladna, který ale do aktuální extraligové sezony ještě nezasáhl.

„Když se podíváme dvacet třicet let zpátky, tak kdo byl základem naší reprezentace? Hlavně dva oddíly: Litvínov a Kladno. Šlo o kluky ze stejné třídy nebo dvou spojených ročníků. V Litvínově Reichel, Šlégr, Ručinský, Lang; všichni chodili do stejné třídy. Je to náhoda? Z mého pohledu není. Ti kluci se navzájem posouvali dál, byla to pro ně ohromná konkurence," míní Jágr.