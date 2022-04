Ať si sparťané říkají, co chtějí! Kouč Třince Varaďa se slovům brankáře Hudáčka musel smát

„Třinec je zaskočený, že jsme rychlejší, silnější a stíháme s nimi bruslit. Navíc máme větší ofenzivní sílu. Když budeme hrát bez chyb a zbytečných oslabení, máme lepší mužstvo. Navíc ještě máme hodně sil," přidává se Július Hudáček, který do branky Sparty poprvé naskočil v pátém čtvrtfinále proti Liberci a od té doby už do ní kolegu Machovského nepustil.

Když trenér Ocelářů Václav Varaďa jeho slova slyšel, jen se usmál. „Že jsme zaskočení? Ať si sparťani říkají, co chtějí. My chceme vyhrát v zápase. Potřebujeme ale hrát celých 60 minut, což se nám zatím nedařilo. Proto na hráče v tomto směru apelujeme," přiznal kouč.

„Třinec hraje stále to samé. Je jako CSKA Moskva," ušklíbl se Hudáček, jenž do Sparty zamířil na konci ledna po pěti sezonách strávených v KHL. „Zatímco my se dokážeme hře soupeře trošku přizpůsobit, Třinec to nedělá. Za stavu 0:0, 1:0, 0:1 hrají to stejné. Jenže my už víme, jak na ně," poukazuje Hudáček na pět vstřelených gólů v posledním utkání.