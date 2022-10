Legenda ruského hokeje uvízla v Kyjevě. Stejně bych tu zůstal, vzkazuje

Ten odpovídá na dotaz, jestli zůstává v kontaktu s někým ze svých někdejších ruských spoluhráčů. „Nejsem. Na většinu kluků nemám telefon, na některé bych dohledal určitě. S kým jsem ve spojení, je Alex Žitnik," prozrazuje sám od sebe, aniž by tušil, že dotaz na Žitnika by tak jako tak následoval podle scénáře.

„Vím od něj zajímavé věci, jak to chodilo, když tam byl ještě Tichonov (pozn. někdejší trenér CSKA Moskva a sovětské reprezentace), ty různé metody... ty dopingové aféry, o kterých se teď mluví, aspoň podle toho, co jsem slyšel, to má dlouho do minulosti," začíná Hašek, ale pak se vrací k válce na Ukrajině, kterou jeho bývalý parťák z týmu Sabres prožívá přímo v rodné vlasti.