Německá likvidace 17 sekund před koncem. Kapitán zbytečně sestřelil slovenský talent

Totální úlet. Čtyřiadvacetiletý forvard Tobias Eder se opravdu nezachoval jako správný kapitán a našel příkladem. Při napadání se totiž snažil zastavit rozehrávajícího Maroše Jedličku. A to za každou cenu. Slovenský útočník se mu snažil vyhnout, ale forvard Düsseldorfu ještě na poslední chvíli změnil směr.

Jedličku, 20letého hráče Zvolenu, trefil likvidačně na koleno. Po zásluze vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu. Jenže utkání o 17 sekund později skončilo výhrou Německa a domácí cítili hořkost.

Ani ne tolik kvůli výsledku, ale kvůli tomu, že přišli o talentovaného křídelníka. „Byl to likvidační zákrok krátce před koncem. Zbytečné a smutné. Maroš má něco s kolenem. Doufám, že se dá do kupy a nebude to nic vážného," uvedl asistent trenéra Andrej Podkonický pro redaktora Denníku Šport Tomáše Prokopa.