Vzpomínky na Nagano: Zlato předpověděl novinář před turnajem, Hnilička jubileum slavit nebude

Milan Hnilička se v pořadu Příklep přiznal, že úplně nelpí na vlastnictví historických artefaktů poté, co s reprezentací uspěl na nějakém turnaji. Jenže Nagano, to je výjimka. „Teplákovku mám, půjčil jsem ji do sportovního muzea. I medaile je schovaná," prozrazuje bývalý poslanec, že čtvrt století starý úspěch z Japonska má speciální význam nejen pro média, fanoušky a experty.

Hnilička tak nakonec dopadl lépe než Rus Nikolaj Chabibulin na olympijských hrách v Albertville 1992. Tam gólmanovi sebral medaili ruský kouč Viktor Tichonov. „Na mistrovství světa dostává medaile celý realizační tým, ale na olympiádě je to přísnější. Tam na medaili mají nárok jen hráči," popisuje praxi v přidělování cenných kovů Kézr a s úsměvem dodává, jak trenér Ivan Hlinka s oblibou vyprávěl, jak se jej často ptali, kde má zlato z Nagana a on trpělivě odpovídal, že žádné nemá.

Když má z paměti vytáhnout příhodu z dob Nagana, která ještě neunikla do médií, jen se usměje. „Myslím, že už všechno prosáklo. Od cesty letadlem a až po oholený knír Slávy Lenera," krčí rameny Hnilička, že žádnou pikantérii ani po letech prozradit nemůže. Sám se ale směje jiné věci. „Divím se, že si to kluci všechno pamatují, v tom stavu, v kterém byli."

"To bylo poprvé, kdy někdo na území Nagana řekl, že to vyhrajeme." Po finále se novinářská výprava shodla na tom, že nic podobného už nikdy s hokejem nezažije. „Už to nikdy nebude poprvé, už to nebude nikdy Turnaj století, nikdy už to nebude s takovým příběhem," líčí Kézr a přiznává, že se zlatem pro Česko opravdu nikdo nepočítal. „Od druhé třetiny proti USA ale na led přišlo mužstvo, které věřilo, že Hašek góly nedostane. Jágr pak salutoval a s Kanadou ten defétistický pocit už nebyl."