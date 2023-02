Neshoda parťáků z NHL: Šatanův postoj k návratu Rusů a KHL se mi nelíbí, přiznává Hašek

Oba patřili k oporám Buffala Sabres v NHL, během let 1997-2001 byli dokonce spoluhráči. Momentálně je však rozděluje zcela odlišný přístup k tomu, jak by sportovní svět měl reagovat na invazi ruských vojsk na Ukrajině. Zatímco Dominik Hašek velmi aktivně volá po sankcích vůči Rusku, Miroslav Šatan z pozice prezidenta Slovenského svazu ledního hokeje toleruje nominování hráčů z KHL do slovenského národního týmu. „On má takový zajímavý nebo trošku jiný pohled na některé věci. Trošku má ze všech věcí obavy a teďka se tak nějak přiklání trošičku, že to všechno může být jaksi jinak,“ naznačuje legendární gólman o Šatanovi v pořadu Příklep na Sport.cz.

Volali jsme si kvůli něčemu, ani nevím, nějaký zápas se někde hrál, tak se mě na něco ptal, možná mě někam zval. Řekl bych, že to je hodně měsíců. Nevím, jestli tuhle sezonu, nebo tu minulou," přiznává olympijský vítěz z Nagana. Hašek se Šatanem si společně zahráli i ve finále Stanleyova poháru v roce 1999. Buffalo se podruhé v historii dostalo až do vrcholné série play off, kde však nestačilo na Dallas a tak klub stále zůstává bez zisku nejcennější trofeje v NHL. Hašek svého někdejšího parťáka z týmu Sabres neodsuzuje, zároveň se však netají, že s postojem šéfa slovenského hokeje nesouzní. „Ten slovenský pohled je trošičku jiný. Dokonce jsem slyšel, že tam teď ruské názory do jisté míry převládají, že (Robert) Fico se trošičku vrací zpátky na výsluní s některými názory, se kterými by u nás byl v menšině," snaží se Šatanův přístup zasadit do kontextu. „Miro, teďka šéf svazu, se řekněme, nestaví kriticky ke KHL a k tomu, aby Rusové se mohli vrátit, a ten jeho postoj se mi nelíbí," odpovídá upřímně Hašek. Více k tématu najdete ve videu z pořadu Příklep.