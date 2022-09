Pecka! Nad tím žasne snad každá hokejová duše

Sázka na příběh, na detail, na emoce spojené s blízkými. To vše je patrné z dílka, se kterým coby náborovým materiálem přišli hokejoví Lední medvědi z Pelhřimova.

Na pohled jednoduché, ale rozhodně nic odfláknutého, a rozhodně nic, co by bylo hotové za pět minut. Autoři si s tématem na poměry malého klubu neskutečně pohráli a na svůj výsledek můžou být hrdí.

„Ve videu jsou dvě myšlenky. Ta první je ve všeobecné rovině, že hokej může hrát každý. Jelikož ale sami víme, že si to všichni nemůžou dovolit, tak ukazujeme, že je to i pro děti, které by tu šanci normálně neměly," říká Bezděk pro web hokej.cz.

Připomíná, že tvorba videa stála hodně času, úsilí dětí, trenérů, rodičů ... „Ani nedokážu spočítat, kolik času jsme nad tím strávili. Každá scénka trvala několik hodin a výsledek ve videu někdy třeba není ani desetisekundový," pokračuje mládežnický kouč.

Zaníceně, zjevně se pro myšlenku nadchl a dokázal to přenést i na okolí. „Nějaká náborová videa samozřejmě v Česku jsou, ale zkusili jsme to udělat trošku jinak, ne jen v podobě záběrů, kde si děti hrají, válejí se po ledě a podobně. Chtěli jsme to vzít z jiné stránky a myslím si, že naše video může pomoct i jiným klubům v náborech jako takových, protože s tímto problémem se potýká celá republika."

Kouč připomíná, co bylo nejsložitější... „Shodnout se na scénáři. V největší míře to byla práce Michala Burdy, který to celé napsal, natočil, sestříhal. Dost času jsme strávili nad tím, abychom se s trenéry a rodiči domluvili na tom, jak to bude vypadat. A on i ten celý proces natáčení byl poměrně složitý, protože každá scénka se točila na jiném místě a celý štáb včetně aparatury a světla musel někam dojet."