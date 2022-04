Plekanec jako trenér malých hokejistů. Musím přiznat, že mě to docela baví, říká legenda

"Moje kariéra nebude trvat do padesáti. Takže je to něco, co by mě do budoucna bavilo. Začínám se porozhlížet, jak to vypadá s mládeží na Kladně i celkově. Teď jsem párkrát s dětmi na ledě byl a musím říct, že mě to docela chytlo. A možná by mě to bavilo dělat i celou dobu. Zatím ale ještě hraji a snažím se do toho proniknout."

Jágr v nedělním rozhovoru přiznal, že právě velké trable tuzemského hokeje spočívají u mládežnických trenérů. "Ne každý chce dělat trenéra, protože to není finančně ohodnocené. A tam je celý zakopaný pes. A trenéři u mládeže musí být víc akční. Mně vadí, že tam spousta trenérů stojí, nechává dětem volnost. Ale trenér by měl být učitel, vychovatel," řekl Jágr.

Potíž je právě v tom, že bývalí úspěšní hráči se do role mládežnických trenérů neženou. Ti úspěšnější si užívají život rentiéra a dávají přednost rodině, další hledají adekvátně zaplacenou práci, protože byli zvyklí na určitý standard.

TK s Jaromírem JágremVideo : Sport.cz

"Vzpomínám jako dítě, když jsem viděl hráče áčka nebo když někdo přišel na trénink. Pamatuji to dodnes. Zvlášť pro nás, kteří jsme hokej sledovali a bavil nás, to byl obrovský zážitek. Třeba to budou mít tyto děti stejně a vzpomenou si, až budou hrát někde venku, že s nimi na ledě byl nějaký hokejista (Plekanec a Jágr). Je to pro ně hrozně důležité. Kdyby dostali trenéry, kteří to hráli, tak je to ideální varianta. Snad to budou chtít hráči po kariéře podstupovat," uvedl Plekanec.

Tomu coby klukovi v paměti zůstal společný trénink s legendární kladenskou „blue line", tedy Paterou, Procházkou a Vejvodou.

Teď je ale před Plekancem a jeho kladenskými parťáky boj o udržení extraligy. Finále 1. ligy mezi Jihlavou a Vsetínem je 3:2 a Dukla tak může v úterý doma učinit rozhodující krok. Po roce by se tak zopakovala série o extraligu, byť loni mezi Kladnem a Jihlavou nešlo o baráž, ale o to, kdo se stane přímým postupujícím. "Finále nějakým způsobem sledujeme všichni. Máme poslední týden se připravit, což bude hodně důležité," říká Plekanec.