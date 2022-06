Zúžení mládežnických hokejových soutěži je správný krok, shodují se trenéři. Kdy ale přestat?

Se zúžením elitních lig souhlasí sportovní manažer přerovské mládeže a trenér juniorů Vladimír Kočara. Nelíbí se mu však, že netuší, co se bude dít se soutěžemi v dalších letech. „Potřebuju vědět číslo týmů dopředu. Kdyby se počet v dorostenecké extralize ještě snižoval třeba na 14, dali bychom radši prostor jen hráčům z Přerova. Teď se ale pokusíme nejvyšší soutěž zachránit," podotýkal Kočara.

Jaký je ideální počet týmů v mládežnických soutěžích, nevěděl ani hlavní trenér dorostu Sparty František Ptáček. „Psychicky je pro hráče přínosnější hrát o sestup. Herně je ale určitě víc posunou ty zápasy s kvalitnějšími soupeři. Ideální je to namíchat, tedy mít nějaká utkání pod tlakem, ale také nějaká, kde se nemusejí bát udělat chybu," poznamenal bývalý obránce.

Trenér jihlavské juniorky Michal Broš si redukci počtu týmů pochvaloval. „Nesmíme však brát, že tím máme vše vyřešeno," řekl a upozornil na další problém. „Jsem rád, že v Jihlavě jsme udrželi nejvyšší juniorskou soutěž. Chtěli jsme z týmů, které spadly, získat pár elitních hokejistů, kteří by na extraligu juniorů měli. Jenže nejde to jinak než koupit si je za tabulkové odstupné. To z finančního hlediska nejde. Je potřeba, aby nejlepší hráči působili v nejlepších klubech," mínil Broš.