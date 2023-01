Petr Čech si splnil dětský sen. V hokejové brance čelil elitním hráčům z NHL

Cech making saves on Hawks defensemen: pic.twitter.com/U5KVITZU78

„Stojíte proti nejlepším hráčům na světě, takže musíte očekávat, že budou mít dobrou střelu, budou chytří a budou mít vše pod kontrolou," zhodnotil Čech, který se cítil pohodlně. „Snažíte se dělat to stejné, vyplnit mezery v bráně a zkoušet je přečíst, což mi bohužel moc nešlo. Celkově jsem si to opravdu užil, byla to pro mě zkušenost k nezaplacení," je rád plzeňský rodák, který si vyzkoušel i trestná střílení například proti Tyleru Johnsonovi nebo Andreasi Athanasiouovi.