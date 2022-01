Překvapení! Kapitán mistrů světa z roku 2010 se v netradiční roli vrací na led

Na své představení v brance se ale těší. Už jako kluk se do ní prý pořád cpal. „Vyráběl jsem si taky svoji výstroj z kartonu," vzpomínal. To, že zápas krajské ligy odchytá, chtěl utajit, ale nepovedlo se. „Chtěl jsem si zachytat zápas, aby nikdo nevěděl, že jsem to já. Teď se to bohužel profláklo," dodal s úsměvem.