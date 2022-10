Skandál v ruském hokeji: Hráč po ráně do břicha krvácel z úst. Už mám padla, odmítl odvoz saniťák

Nyní, o 14 let později, řeší v Rusku skandál, který je o to pikantnější, že ambulance na stadionu byla, ale řidiči auta už se po zápase nikam jet nechtělo.

Incident se odehrál na utkání juniorské MHL v Novosibirsku mezi Sibirem a Ufou. Hostující hokejista Dmitrij Tabatadze podle serveru Sport Ekspress inkasoval ránu pukem do břicha. Cítil se špatně a začal krvácet z úst.

Když se hostující klub dožadoval odvozu hráče do nemocnice, řidič to podle serveru odmítl s tím, že mu za 15 minut končí pracovní doba a během tohoto času by převoz nestihl realizovat.