Sklenička prodloužil smlouvu s Brynäs

Hokejový obránce David Sklenička podepsal novou smlouvu se švédským klubem Brynäs IF a na severu Evropy by měl působit až do roku 2025. Šestadvacetiletý reprezentační bek prodloužil stávající kontrakt o dvě sezony.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Sklenička během tréninku hokejové reprezentace. Archivní fotoFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek "Jsme maximálně spokojeni s tím, jak zatím hraje. Věděli jsme, že je to dobrý hráč a že se mu bude v lize dařit. Měli jsme velká očekávání, ale on je dokonce předčil. Nejen po sportovní stránce, ale i tím, jaký je," uvedl sportovní ředitel Johan Alcén na klubovém webu. "Je neuvěřitelně profesionální, vždy připravený a navíc se chce stále zlepšovat," pochválil Alcén českého hráče. Sklenička přišel do Brynäs před sezonou z Kärpätu Oulu a ve Švédsku se mu daří. V 18 zápasech nasbíral 16 bodů za čtyři branky a 12 asistencí. Je nejproduktivnějším hráčem týmu a v kanadském bodování soutěže je sedmý. Bývalý hráč extraligové Plzně hrál v zámořské AHL, v KHL a ve Finsku. "Jsem moc rád, že v klubu zůstanu další dvě sezony. Mám to tady rád a užívám si, že můžu hrát v téhle lize. Proto je pro mě důležité, že jsem prodloužil smlouvu a navíc jsme se dohodli takhle brzy v sezoně," řekl Sklenička, který v minulé sezoně startoval na olympijských hrách i mistrovství světa, kde se podílel na zisku bronzových medailí. Za mantinelem O tom, jak Sparta prováhala reprezentační pauzu a proč bude potřeba injekce z NHL

