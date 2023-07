Slovenská ostuda! Bývalý reprezentant veřejně podpořil ruskou agresi, pak psal homofobní zprávy

Moderátora konfrontoval s tím, co je podle něj „správné": „Normální rodina muž, žena, děti. Ostatní by se měli jít léčit," pokračoval hokejista s tím, že homosexualita je choroba. „Nemělo by se s tím vystupovat na veřejnost a propagovat to. Měli by si to nechat pro sebe, nebo se dát léčit," vypisoval Jendrol.