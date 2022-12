Slovenský hokejista se porval na florbale. Soupeři zlomil čelist a nepojede na MS

Kvůli rvačce na středoškolském florbalovém turnaji byl útočník Nitry Ondrej Molnár vyřazen ze závěrečné přípravy slovenské hokejové reprezentace na nadcházející mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Oznámilo to dnes vedení slovenského hokejového svazu, které o tomto kroku rozhodlo společně s realizačním týmem.

Foto: hockeyslovakia.sk Slovenský mládežnický reprezentant Ondrej Molnár (vpravo) na archivním snímku.Foto : hockeyslovakia.sk

Molnár podle médií při hromadné šarvátce zlomil jednomu ze soupeřů během florbalového zápasu spodní čelist a čelí trestnímu oznámení. Sedmnáctiletý hokejista, který prý bránil spoluhráče z juniorské reprezentace Adama Sýkoru, po incidentu absolvoval výslech na policii. "Trenérský štáb hokejové dvacítky se na základě shromážděných informací o incidentu po poradě s vedením svazu rozhodl, že Ondrej Molnár nebude členem týmu, dokud orgány činné v trestním řízení incident řádně nevyšetří. Slovenská reprezentace do 20 let se sejde v pondělí ve Zvolenu a chce se naplno věnovat přípravě na juniorský šampionát v Kanadě," uvedl svaz v prohlášení. Slováci se ve skupině B utkají s Finskem, USA, Lotyšskem a Švýcarskem. Molnár si mohl na šampionátu vylepšit pozici před draftem NHL v příštím roce. Sýkoru letos v druhém kole draftovali New York Rangers.

