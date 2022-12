Dřív jsem se hrabal v blbostech a nesmyslech, přiznává bývalý kouč Sparty. Prohrané finále pořád bolí

Cítí bolest. Už je to více než půl roku, co trenér Josef Jandač nedotáhl do mistrovského cíle snahu o zisk mistrovského titulu s hokejovou Spartou. Tehdy byly nad síly Pražanů Oceláři z Třince. „Ta bolest je samozřejmě jiná. To první zklamání odeznělo. Ale historie to nesmaže, mě to mrzí, stejně jako každý prohraný zápas. A tím spíš, že to bylo finále," vzpomíná bývalý trenér Sparty v pořadu Příklep na Sport.cz. Jandač ale také tvrdí, že v této sezoně budou Pražané těžit z nabitých zkušeností a skvěle obsazený mají i klíčový post.

Bývalý trenér Sparty Josef Jandač promluvil v pořadu Příklep o prohraném finále s Třincem.Video : Sport.cz

Článek Moderátor Honza Homolka u hostů vyzvídal, zda měla Sparta něco tehdy ve finále udělat jinak. Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz, vidí odpověď jako hodně těžkou. „Rozhodovaly maličkosti. Kdyby se hrála série o měsíc dříve či později, třeba by dopadla jinak," kroutí hlavou zkušený novinář, že je těžké najít nějaký tah, který třeba Pražany připravil v konečném důsledku o titul. Vybaví si snad jeden z finálových duelů na ledě v Třinci, kdy měla Sparta šance a zdálo se, že má k vítězství blíže. Jenže nakonec duel ve svůj prospěch neurvala. Ani tady ale Kézr není přesvědčený o tom, že právě tohle byl rozhodující moment finálové série. „Nemyslím si, že by Spartě chyběl k úspěchu podstatný krok, byl to spíš krůček," myslí si. Na sparťanském bolu to nic změnit nemůže. „Historie zná jen vítěze," dodává. Tipsport extraliga Oceláře stále táhne nestárnoucí Martin Růžička: Pořád mám v sobě oheň Podle odborníka je pochopitelné, že s přibývajícím časem je bolest z prohraného finále v srdcích sparťanů jiná. „Okamžitá bolest po finále je ostrá, bodavá, teď časem je pak bolest tupá, ale o to silnější," domnívá se Kézr. A moderátor Homolka žertuje, že je to stejné jako po rozchodu s partnerkou. „Nevím, já mám celý život jednu ženu," reaguje Jandač. „Mrzelo to všechny. Ale myslím, že tohle dnes v kabině Sparty není téma, co by kdo udělal v dubnu jinak," doplňuje novinář. Příklep s Marianem JelínkemVideo : Sport.cz Bývalý reprezentační kouč jeho slova potvrzuje. O finále hodně přemýšlel i po jeho konci, řadu věci analyzoval i s odstupem. „Ale moc věcí by se jinak neudělalo," přesvědčuje s tím, že je třeba vnímat i faktory, které ovlivnit nemohl. Zmiňuje třeba zranění Tomáška, který chyběl při přesilových hrách. Nebo virózu, kvůli které řada hráčů zhubla i o pět kilo a v bitvě s Oceláři pak možná Spartě trochu scházela síla. „Třeba právě kvůli tomu jsme finále nedokázali překlopit, Ale samozřejmě je třeba uznat sílu soupeře," dodává sportovně. Zároveň si Jandač myslí, že nasbírané zkušenosti může Sparta přetavit v úspěch v této sezoně. Zkušený kouč to připouští, i když se s pražským klubem nedohodl na angažmá. „Sparta bude mít výhodu. Je v play off obouchaná. Sparta si něčím prošla v uplynulých dvou letech a je tu vidět stoupající tendence," naznačuje kouč, že by se v roce 2023 mohl dočkat celek z hlavního města cinkotu zlatých medailí. A přidává i další důvod. „Je tam i faktor brankáře, za dlouhý roky má tenhle post hodně dobře pojištěnej," věří. Když kouč zmínil problém v podobě virózy, moderátor Příklepu Homolka mu připomněl, že tyto problémy měli Pražané i v minulosti. „Myslíte, že ty problémy přitahuju?" usměje se Jandač. „Dřív jsem se hrabal v blbostech a nesmyslech, ale teď se snažím neřešit věci, které prostě neovlivníte. Je to daný a já věřím v životní rovnováhu." Příklep PŘÍKLEP: První trenérská smlouva na Štědrý večer, cestou jsme přejeli černou kočku, vzpomíná známý kouč