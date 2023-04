Slovensko mělo blízko k třetí medaili na MS této věkové kategorie a prvnímu cennému kovu od roku 2003. Svěřenci trenéra Tibora Tartala dokázali na začátku třetí třetiny zásluhou Petera Císara vyrovnat na 2:2 a v 56. minutě je posunul do vedení Alexander Jenčko. Kanada ale v power play vyrovnala, 70 sekund před koncem základní hrací doby se o to postaral Wood.

V prodloužení mohly rozhodnout oba týmy. Hrdinou zápasu se stal Celebrini, jenž při hře tři na tři využil Woodovu přihrávku, dostal se před brankáře Urbana a bekhendovým blafákem duel ukončil.

"Byla to skvělá přihrávka od Woodyho. Trochu jsme to riskl, a kdyby to šlo na druhou stranu, tak bychom se teď asi bavili o něčem jiném. Ale udělal to skvěle, prošlo to a já se pak řídil svým instinktem a snažil se zakončit co nejlépe," řekl Celebrini.

Kanada získala devátou medaili v historii MS hráčů do 18 let a čtvrtou bronzovou. Slováci, kteří se do elitní skupiny letos vrátili, na další medaili z vrcholné akce čekají dál.

"Pocity jsou špatné, chtěli jsme zápas vyhrát a skončit třetí," litoval útočník Dalibor Dvorský. "Teď jsme všichni zklamaní, ale myslím si, že za nějakou dobu si uvědomíme, že je to velká věc," poukázala hlavní hvězda týmu na první účast Slovenska v semifinále po dvaceti letech.

Podobně turnaj zhodnotil i kouč Tartal. "Teď je to těžké, ale věřím, že v průběhu pár hodin to bude lepší... V zápase jsme měli mnoho šancí. Ve druhé třetině jsme měli dost přečíslení, kdy jsme mohli zachovat klid, dát góly a odskočit Kanadě, ale to se nepovedlo. Bohužel, tak to je...," řekl Tartal a pochválil všechny hráče a početnou skupinu slovenských fanoušků, kteří týmu i po porážce zazpívali hymnu.

"Byl to skvělý týmový výkon. Fanoušci nám dodávali obrovskou energii a bylo úžasné poslouchat hymnu v jejich podání po prohraném zápase," dodal.