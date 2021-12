Spenglerův pohár přišel o dva účastníky, nově jej bude hrát Slovan Bratislava

O zrušení startu kanadské reprezentace složené z hráčů působících v evropských soutěžích informovala televizní stanice TSN. Uvedla, že trenér Claude Julien, který vedl kanadský výběr minulý týden na Channel One Cupu v Moskvě a měl být i na střídače reprezentace v Davosu, již z Ruska odcestoval domů do Severní Ameriky. Švýcarská media zase poukázala na to, že tým Ambri-Piotta je od neděle v karanténě.